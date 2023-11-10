В Финляндии склоняются к версии повреждения Balticconnector якорем судна КНР

В финской полиции склоняются к версии о том, что якорь, который повредил в начале октября газопровод Balticconnector, принадлежал судну из Китая Newnew Polar Bear.

Об этом сказал комиссар финской полиции Ристо Лохи. Его слова приводит пресс-служба полиции Финляндии.

По его словам, активное расследование на месте инцидента окончилось. При этом продолжается техническое расследование.

«На данном этапе можно утверждать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по определённым техническим параметрам подходит в качестве якоря Newnew Polar Bear», — отметил комиссар.

Отмечается, что власти Финляндии связались с китайской стороной, а также подготовили международный запрос о юридической помощи, чтобы получить информацию и усилить сотрудничество.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Позже появилась информация, что китайское судно Newnew Polar Bear могло принимать участие в повреждении Balticconnector.

В конце октября официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай взаимодействует с Финляндией по поводу повреждения газопровода Balticconnector.