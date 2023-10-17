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Postimees: к повреждению Balticconnector может быть причастно судно из Китая

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Китайское судно Newnew Polar Bear могло принимать участие в повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector, говорится в публикации эстонского издания Postimees.
Postimees: к повреждению Balticconnector может быть причастно судно из Китая
  • AFP
  • © Rajavartiolaitos / Finnish Boarder Guard / Lehtikuva

Автор материала ссылается на данные морской аналитики Marine Traffic, которые показывают, что к трубе намного ближе находился контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий КНР, ходящий под флагом Гонконга.

При этом подчёркивается, что власти Эстонии не торопятся называть подозреваемых, так как это является деликатной информацией в политическом и дипломатическом плане.

«Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от правительства КНР нечего», — пишет издание.

Ранее канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.

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