Узнать больше

Власти Эстонии: причину аварии на газопроводе Balticconnector выявят быстро

Короткая ссылка
Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.
Власти Эстонии: причину аварии на газопроводе Balticconnector выявят быстро
  • AFP
  • © Rajavartiolaitos / Finnish Boarder Guard / Lehtikuva

Об этом заявил канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

«Я считаю, что расследование, которое мы ведём в тесном сотрудничестве с Финляндией, очень долго не продлится. Но в конечном итоге это будут решать те, кто его ведёт», — цитирует его РИА Новости.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить