Власти Эстонии: причину аварии на газопроводе Balticconnector выявят быстро

Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.

Об этом заявил канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

«Я считаю, что расследование, которое мы ведём в тесном сотрудничестве с Финляндией, очень долго не продлится. Но в конечном итоге это будут решать те, кто его ведёт», — цитирует его РИА Новости.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.