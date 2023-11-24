Валтонен: маловероятно, что кабели связи и Balticconnector повредили случайно

Глава финского МИД Элина Валтонен назвала маловероятной версию, что два кабеля связи и газопровод Balticconnector были повреждены случайно.

Об этом пишет Financial Times.

По её словам, возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может непреднамеренно повредить два кабеля связи и газопровод.

Финляндия сотрудничает с КНР в расследовании происшествия, добавила Валтонен.

Как заявил 10 ноября комиссар финской полиции Ристо Лохи, полицейские в Финляндии склоняются к версии, что якорь, который повредил газопровод Balticconnector, принадлежал судну из Китая Newnew Polar Bear.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после инцидентов на газопроводах «Северный поток» и Balticconnector НАТО усилило защиту инфраструктуры и своё присутствие в Балтийском и Северном морях.