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РБК: Россия локализовала упаковку почти для всех продуктов, несмотря на санкции

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В России удалось преодолеть кризис в индустрии упаковки для продуктов питания, несмотря на санкции.
РБК: Россия локализовала упаковку почти для всех продуктов, несмотря на санкции
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Как уточняется в материале, молочная индустрия является сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за высоких требований к качеству.

Так, ежегодно в данной индустрии фасуется 12,8 млн т продукции. При этом для неё требуется 32,2 млн шт. упаковок разного вида и состава.

Отмечается, что в настоящее время участники рынка упаковки локализовали производство всех ключевых сырьевых компонентов. Кроме того, объём выпуска покрывает спрос.

В декабре стало известно, что в России проведут эксперименты по маркировке кормов для животных, растительного масла и ветеринарных лекарственных препаратов.

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