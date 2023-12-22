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В России пройдёт эксперимент по маркировке растительного масла

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В России проведут эксперименты по маркировке кормов для животных, растительного масла и ветеринарных лекарственных препаратов.
В России пройдёт эксперимент по маркировке растительного масла
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В нём сказано, что планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, кормов для животных в потребительской упаковке и растительного масла.

Уточняется, что эксперимент пройдёт с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

21 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.

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