В России пройдёт эксперимент по маркировке растительного масла
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В нём сказано, что планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, кормов для животных в потребительской упаковке и растительного масла.
Уточняется, что эксперимент пройдёт с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.
21 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.