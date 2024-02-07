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Убытки Carlsberg на фоне утери контроля над «Балтикой» составили 47,75 млрд крон

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Датская Carlsberg Group потеряла 47,75 млрд датских крон (около 624 млрд рублей) на фоне списания бизнеса в России после того, как «Балтика» перешла во временное управление Росимущества.
Убытки Carlsberg на фоне утери контроля над «Балтикой» составили 47,75 млрд крон
  • Gettyimages.ru

Такие оценки убытков приведены в отчётности Carlsberg за 2023 год.

Вместе с этим консолидированная выручка группы в 2023 году составила 73,6 млрд крон, чистая прибыль сократилась до 7,4 млрд крон.

В октябре 2023 года российский Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg о якобы краже бизнеса в России напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества. Президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил провести национализацию компании.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил компанию за инвестиции в современное российское оружие и помощь на фронте.

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