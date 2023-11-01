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Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за деньги для российского бюджета

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Замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после критики Carlsberg по поводу передачи доли в бизнесе России поблагодарил компанию за инвестиции в современное российское оружие и помощь на фронте.
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за деньги для российского бюджета
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Медведев, компания «обиделась» за то, что её долю в российском бизнесе передали в управление Росимущества.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — написал он.

Медведев также выразил компании благодарность за инвестиции, которые теперь наполняют бюджет России.

«Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — резюмировал он.

Ранее генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес компании в России.

Российский Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.

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