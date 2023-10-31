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В Минфине заявили, что «Балтика» перешла во временное управление Росимущества

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Российский Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg о якобы краже бизнеса в России напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.

В ведомстве отметили, что ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства.

«Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — приводит сообщение РИА Новости.

Введение временного управления не влечёт изменения структуры собственности, заключил Минфин.

Ранее компания Carlsberg Group заявила, что расторгает соглашения, которые давали компании «Балтика» право производить и реализовывать пиво брендов группы.

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