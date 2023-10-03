Carlsberg расторгает соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы
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«Мы проинформировали «Балтику», что расторгаем все лицензионные соглашения, которые позволяли компании производить и продавать продукцию Carlsberg», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что речь идёт в том числе о международных и региональных брендах.
Также сообщается, что данная мера принята в ответ на временную передачу управления «Балтикой» властям России.
В июле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.