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Президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании

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Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.

Об этом пишут «Ведомости».

По словам Боллоева, национализация является «единственным выходом из сложившейся ситуации».

При этом он добавил, что предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

Ранее Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы.

Позже в Минфине заявили, что «Балтика» перешла во временное управление Росимущества.

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