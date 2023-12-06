Президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании
Об этом пишут «Ведомости».
По словам Боллоева, национализация является «единственным выходом из сложившейся ситуации».
При этом он добавил, что предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.
Ранее Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы.
Позже в Минфине заявили, что «Балтика» перешла во временное управление Росимущества.