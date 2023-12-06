Президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.

Об этом пишут «Ведомости».

По словам Боллоева, национализация является «единственным выходом из сложившейся ситуации».

При этом он добавил, что предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

Ранее Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы.

Позже в Минфине заявили, что «Балтика» перешла во временное управление Росимущества.