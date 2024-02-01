В Удмуртии экспорт животной продукции вырос в три раза за 2023 год
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Об этом стало известно в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщает интернет-издание «Сусанин».
В настоящее время 23 предприятия республики занимаются экспортом продукции в 23 страны мира: Грузию, Китай, Оман, Египет, Тунис, Вьетнам и др.
За год производители расширили перечень экспортируемых товаров. А количество отправок продукции на экспорт выросло в два раза по сравнению с 2022-м.
Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.