В Удмуртии экспорт животной продукции вырос в три раза за 2023 год

Удмуртия смогла в три раза нарастить объём экспорта продукции животного происхождения по итогу 2023 года.

Об этом стало известно в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщает интернет-издание «Сусанин».

В настоящее время 23 предприятия республики занимаются экспортом продукции в 23 страны мира: Грузию, Китай, Оман, Египет, Тунис, Вьетнам и др.

За год производители расширили перечень экспортируемых товаров. А количество отправок продукции на экспорт выросло в два раза по сравнению с 2022-м.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.