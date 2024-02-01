RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии экспорт животной продукции вырос в три раза за 2023 год

Короткая ссылка
Удмуртия смогла в три раза нарастить объём экспорта продукции животного происхождения по итогу 2023 года.
В Удмуртии экспорт животной продукции вырос в три раза за 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © malyshkamju

Об этом стало известно в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщает интернет-издание «Сусанин».

В настоящее время 23 предприятия республики занимаются экспортом продукции в 23 страны мира: Грузию, Китай, Оман, Египет, Тунис, Вьетнам и др.

За год производители расширили перечень экспортируемых товаров. А количество отправок продукции на экспорт выросло в два раза по сравнению с 2022-м.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить