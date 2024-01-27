Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму

Объёмы нефтепродуктов и продовольствия, которые Россия поставляет в Мьянму, увеличились. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Выступая на бизнес-форуме с предпринимателями двух стран, министр экономического развития России заявил, что запрос на наращивание поставок и расширение ассортимента экспортируемых продовольственных товаров исходил от мьянманских коллег.

Глава министерства добавил, что власти России также планируют в будущем начать экспортировать в Мьянму IT-решения и другие товары, его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, Решетников в ходе своего выступления рассказал, что банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT.