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Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму

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Объёмы нефтепродуктов и продовольствия, которые Россия поставляет в Мьянму, увеличились. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму
  • Gettyimages.ru
  • © ribeirorocha

Выступая на бизнес-форуме с предпринимателями двух стран, министр экономического развития России заявил, что запрос на наращивание поставок и расширение ассортимента экспортируемых продовольственных товаров исходил от мьянманских коллег.

Глава министерства добавил, что власти России также планируют в будущем начать экспортировать в Мьянму IT-решения и другие товары, его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, Решетников в ходе своего выступления рассказал, что банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT.

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