Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму
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Выступая на бизнес-форуме с предпринимателями двух стран, министр экономического развития России заявил, что запрос на наращивание поставок и расширение ассортимента экспортируемых продовольственных товаров исходил от мьянманских коллег.
Глава министерства добавил, что власти России также планируют в будущем начать экспортировать в Мьянму IT-решения и другие товары, его слова приводит ТАСС.
Помимо этого, Решетников в ходе своего выступления рассказал, что банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT.