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Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT

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Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT — СПФС, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчётов через корсчета, без посредничества третьих стран», — цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе в ЦБ заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT.

В марте 2023 года сообщалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.

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