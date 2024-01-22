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Bloomberg: газ в Европе резко подешевел на 60% из-за возобновляемой энергетики

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Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, чему поспособствовало увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций в европейских странах.

Об этом пишет Bloomberg.

Также одной из причин агентство назвало восстановление производства атомной энергии во Франции.

Кроме того, в публикации отмечается, что в 2024-м цены на газ в Европе снизились ещё на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и рост спроса, вызванный холодами.

Ранее австрийский концерн OMV застраховался на случай потери контракта на транзит российского газа через Украину.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.

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