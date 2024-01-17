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Концерн OMV застраховался от прекращения поставок газа из России через Украину

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Австрийский концерн OMV застрахован на случай потери контракта на транзит российского газа через Украину, заявил в интервью газете Presse глава компании Альфред Штерн.
Концерн OMV застраховался от прекращения поставок газа из России через Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Существует серьёзный риск... Компании в России и на Украине должны будут подписать новый контракт в конце 2024 года. Риск высок, и мы застраховались от него путём диверсификации. Мы готовы», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия будет руководствоваться наличием спроса у потребителей при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что Украина потребляет российский газ и получает деньги за его транзит в Европу.

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