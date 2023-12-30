МИД: Россия учтёт наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину
«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.
Биричевский подчеркнул, что российские компании намерены выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями вне зависимости от политической конъюнктуры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина потребляет российский газ и получает деньги за его транзит в Европу.