МИД: Россия учтёт наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину

Россия будет руководствоваться наличием спроса у потребителей при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.

Биричевский подчеркнул, что российские компании намерены выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями вне зависимости от политической конъюнктуры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина потребляет российский газ и получает деньги за его транзит в Европу.