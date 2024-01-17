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В OMV заверили, что санкции не влияют на поставки газа из России в Австрию

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Сделка с «Газпромом» на поставку газа не затронута санкциями, концерн OMV соблюдает обязательства, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Presse.

«На наши поставки газа из России санкции не влияют, и OMV, конечно, выполнит свои контрактные обязательства», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

Согласно указу президента, приобрести доли в них предлагается СОГАЗу и «Газовым технологиям».

В OMV заявили, что будут защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении.

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