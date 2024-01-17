Путин: рост ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может быть выше 3,5%

Рост ВВП России по итогам 2023 года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Президент отметил, что накануне вечером обсуждал с премьером России Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

Как отметил Путин, председатель правительства выразил мнение, что показатель роста ВВП страны — 3,5% — на самом деле при более тщательном подсчёте может оказаться и чуть выше.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российского ВВП по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%.

Мишустин отмечал, что Россия смогла не только справиться с внешними рисками, но и вывела экономику страны на траекторию устойчивого роста.