Силуанов: прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%
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Об этом он сказал журналистам на международной выставке-форуме «Россия».
«Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023-й итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что итоговая оценка ещё считается.
По словам Силуанова, необходимо продолжать данную тенденцию и формировать ресурсы, необходимые для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в Минфине сообщили, что, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн рублей.