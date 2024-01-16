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Силуанов: прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российского ВВП по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%.
Силуанов: прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом он сказал журналистам на международной выставке-форуме «Россия».

«Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023-й итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что итоговая оценка ещё считается. 

По словам Силуанова, необходимо продолжать данную тенденцию и формировать ресурсы, необходимые для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Минфине сообщили, что, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн рублей.

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