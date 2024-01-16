Мишустин: России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла не только справиться с внешними рисками, но и вывела экономику страны на траекторию устойчивого роста.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке «Россия».

«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что, согласно предварительной информации Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, при этом российская обрабатывающая промышленность показала рост на 7,5%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российского ВВП по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%.