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Мишустин: России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла не только справиться с внешними рисками, но и вывела экономику страны на траекторию устойчивого роста.
Мишустин: России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке «Россия».

«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что, согласно предварительной информации Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, при этом российская обрабатывающая промышленность показала рост на 7,5%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российского ВВП по итогам 2023 года скорректирован до 3,5%.

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