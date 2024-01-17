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Путин рассказал, что вчера вечером обсудил с Мишустиным ситуацию в экономике

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что вечером 16 января обсудил с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Мы с председателем правительства вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике», — отметил глава государства.

По его словам, они с Мишустиным обсуждали результаты работы за прошлый год.

Также Путин заявил, что за десять месяцев 2023 года реальный рост заработной платы россиян составил 7,7%.

RT ведёт трансляцию совещания правительства.

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