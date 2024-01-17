Путин рассказал, что вчера вечером обсудил с Мишустиным ситуацию в экономике
Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Мы с председателем правительства вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике», — отметил глава государства.
По его словам, они с Мишустиным обсуждали результаты работы за прошлый год.
Также Путин заявил, что за десять месяцев 2023 года реальный рост заработной платы россиян составил 7,7%.
RT ведёт трансляцию совещания правительства.