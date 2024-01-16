ВТБ: льготная ипотека для банков с конца 2023 года стала убыточной

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что после ужесточения требований российских властей по льготной ипотеке эти программы стали невыгодны для банков.

Об этом пишет ТАСС.

«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными», — отметил он.

В связи с этим ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для кредитных организаций в рамках льготной ипотеки и сделать её более адресной, добавил Горшков.

Ранее ЦБ России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

В декабре глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что застройщики готовы вкладывать ресурсы в продолжение льготных ипотечных программ, но есть риски перегрева.