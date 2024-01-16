ВТБ: льготная ипотека для банков с конца 2023 года стала убыточной
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Об этом пишет ТАСС.
«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными», — отметил он.
В связи с этим ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для кредитных организаций в рамках льготной ипотеки и сделать её более адресной, добавил Горшков.
Ранее ЦБ России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.
В декабре глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что застройщики готовы вкладывать ресурсы в продолжение льготных ипотечных программ, но есть риски перегрева.