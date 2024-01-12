Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Ранее агентство Bloomberg писало, что стоимость нефти Brent увеличилась на 2,5%, превысив $79 за баррель.
Это, по данным агентства, связано с ударами США и Британии по территории Йемена.
Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.
Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.