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Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года.
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что стоимость нефти Brent увеличилась на 2,5%, превысив $79 за баррель.

Это, по данным агентства, связано с ударами США и Британии по территории Йемена.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

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