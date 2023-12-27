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Путин: товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти и высокотехнологичных областей.
Путин: товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти
  • РИА Новости

«За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста (товарооборота. — RT) прошлого года», — передаёт его слова ТАСС.

Путин уточнил, что это происходит за счёт энергоносителей, прежде всего нефти, нефтепродуктов и угля, а также работы в высокотехнологичных областях.

Ранее Джайшанкар заявил, что товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг исторической отметки, превысив $50 млрд.

Российский президент передал приглашение для индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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