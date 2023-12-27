Путин: товарооборот России и Индии растёт в том числе за счёт нефти
- РИА Новости
«За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста (товарооборота. — RT) прошлого года», — передаёт его слова ТАСС.
Путин уточнил, что это происходит за счёт энергоносителей, прежде всего нефти, нефтепродуктов и угля, а также работы в высокотехнологичных областях.
Ранее Джайшанкар заявил, что товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг исторической отметки, превысив $50 млрд.
Российский президент передал приглашение для индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.