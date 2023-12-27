МИД Индии: двусторонняя торговля с Россией достигла исторического уровня

Товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг исторической отметки, превысив $50 млрд. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Джайшанкар отметил, что в 2023 году странам удалось превзойти показатель прошлого года по части двусторонней торговли.

«Сегодня мы оценили факт, что наша торговля находится на самом высоком уровне, мы превзошли показатель прошлого года. Более $50 млрд мы ожидаем в этом году», — цитирует Джайшанкара ТАСС.

Ранее об историческом максимуме в российско-индийском товарообороте высказался вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.