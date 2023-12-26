Мантуров: товарооборот России и Индии по итогам 2023 года превысит $50 млрд

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам переговоров с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что товарооборот России и Индии по итогам 2023 года превысит $50 млрд.

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале правительства России.

«Нет сомнений, что российско-индийский товарооборот по итогам текущего года преодолеет знаковый рубеж в $50 млрд и установит новый исторический максимум», — подчеркнул Мантуров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров 27 декабря в Москве проведёт переговоры с Джайшанкаром.

Они обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, палестино-израильский конфликт.