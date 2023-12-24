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«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

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Компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

Об этом компания сообщает в своём Telegram-канале.

«Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства», — сказано в заявлении.

Уточняется, что поставки по «Силе Сибири» проходят в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Ранее китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что объёмы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 млн т, в Китай — до 100 млн т.

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