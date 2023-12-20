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Глава «Транснефти»: объёмы экспорта нефти в КНР в 2023 году выросли до 100 млн т

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Объёмы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 млн т, в Китай — до 100 млн т.
Глава «Транснефти»: объёмы экспорта нефти в КНР в 2023 году выросли до 100 млн т
  • Gettyimages.ru
  • © uyangshu

Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

«Существенно, кратно, в разы увеличились объёмы экспорта в Китай, в Индию. В Индию около 70 млн т нефти в текущем году было поставлено, в Китай — порядка 100 млн т нефти», — заявил он.

Токарев рассказал, что также появились новые направления поставок — Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан.

Ранее компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения. С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд куб. м.

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