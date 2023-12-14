«Газпром» сообщил о росте поставок сетевого газа в Китай по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения. С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд кубометров.

РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru. Как отметили в компании, 14 декабря в КНР состоялось заседание Совместного координационного комитета «Газпрома» и CNPC, участники которого обсудили вопросы расширения газового сотрудничества. Например, идёт проектная работа по дальневосточному маршруту, которая включает трансграничный участок через реку Уссури. Ранее сообщалось, что «Ноябрьскнефтегаз» нарастил добычу жидких углеводородов.