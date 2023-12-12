«Ноябрьскнефтегаз» нарастил добычу жидких углеводородов
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Как отметил Огородов, ожидается, что в 2023 году рост добычи ЖУВ составит ещё 2—2,5%.
По мнению специалиста, через пять-шесть лет 30—40% добычи «Ноябрьскнефтегаза» будет осуществляться из трудных запасов.
В настоящее время до 20% извлечения жидких углеводородов обеспечивают ачимовские толщи.
В планах развития предприятия — освоение юрских залежей и разработка новых активов на Ямале.
Ранее сообщалось, что в ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году.