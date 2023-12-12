«Ноябрьскнефтегаз» нарастил добычу жидких углеводородов

Руководитель «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов заявил, что предприятие нарастило на 10% добычу жидких углеводородов (ЖУВ) за последние два года.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как отметил Огородов, ожидается, что в 2023 году рост добычи ЖУВ составит ещё 2—2,5%.

По мнению специалиста, через пять-шесть лет 30—40% добычи «Ноябрьскнефтегаза» будет осуществляться из трудных запасов.

В настоящее время до 20% извлечения жидких углеводородов обеспечивают ачимовские толщи.

В планах развития предприятия — освоение юрских залежей и разработка новых активов на Ямале.

Ранее сообщалось, что в ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году.