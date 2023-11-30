RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году

Короткая ссылка
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о запуске в 2023 году двух новых нефтяных месторождений в регионе.
В ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз», — сказала Комарова.

Отмечается, что новые месторождения находятся в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.

Ранее власти Сахалинской области рассказали о главой теме форума «Нефть и газ Сахалина» в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить