В ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз», — сказала Комарова.
Отмечается, что новые месторождения находятся в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.
Ранее власти Сахалинской области рассказали о главой теме форума «Нефть и газ Сахалина» в 2024 году.