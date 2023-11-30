В ХМАО открыли два новых нефтяных месторождения в 2023 году

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о запуске в 2023 году двух новых нефтяных месторождений в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ХМАО в 2023 году в пробную эксплуатацию введены Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Они разрабатываются компаниями «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз», — сказала Комарова.

Отмечается, что новые месторождения находятся в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.

Ранее власти Сахалинской области рассказали о главой теме форума «Нефть и газ Сахалина» в 2024 году.