Власти Сахалинской области рассказали о главой теме форума «Нефть и газ Сахалина» в 2024 году

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков рассказал о перспективах форума «Нефть и газ Сахалина», который пройдёт в 2024 году.

«Я думаю, что основной темой останется нефтегазовый сервис и его расширение. Конечно, ещё активнее будем раскрывать тему нефтегазового индустриального парка, потому что вопрос импортозамещения технологий, оборудования и специалистов никуда не уйдёт», — цитирует Аленькова newizv.ru.

Как отметил чиновник, обретение технологической независимости — очень важный вопрос для отрасли.

«Второй важный вектор — дальнейшее привлечение новых иностранных партнёров. Конечно, акцент на страны АТР никуда не сместится — это свойственно для Сахалина, ведь мы фактически находимся в центре Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Аленьков.

По его словам, не потеряют актуальности и такие темы, как развитие водородного кластера, климатическая повестка, углеродная нейтральность, энергоэффективность.

Ранее сообщалось, что компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала финансовые результаты за январь — сентябрь 2023 года по РСБУ.