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Посол: Россия и КНР обсуждают технические вопросы по проекту «Сила Сибири — 2»

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Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».
Посол: Россия и КНР обсуждают технические вопросы по проекту «Сила Сибири — 2»
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

Об этом посол рассказал в интервью РИА Новости.

«Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что «Сила Сибири — 2» является важным проектом для углубления сотрудничества Москвы и Пекина в энергетической сфере.

Ранее компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения.

С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд куб. м.

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