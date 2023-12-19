Посол: Россия и КНР обсуждают технические вопросы по проекту «Сила Сибири — 2»

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

Об этом посол рассказал в интервью РИА Новости.

«Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что «Сила Сибири — 2» является важным проектом для углубления сотрудничества Москвы и Пекина в энергетической сфере.

Ранее компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения.

С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд куб. м.