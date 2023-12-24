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Bloomberg: Orlen подал иск против Venture Global из-за срыва контракта по СПГ

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Польский концерн Orlen подал в суд против американской компании Venture Global за срыв контракта по поставкам СПГ.

«Orlen SA подал иск в арбитражный суд на Venture Global LNG, концерн утверждает, что американский экспортер СПГ не соблюдает условия долгосрочного контракта», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом в американской компании заявили, что не смогли обеспечить поставки из-за проблем с инвестициями.

Ранее в Orlen оценили убытки компании в $27млн ежедневно из-за запрета импорта нефти из России.

В октябре стало известно, что польскую часть газопровода Ямал — Европа передадут концерну Orlen.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с польско-российской компании EuRoPol GAZ более $1,5 млрд в пользу «Газпрома» при нарушении запрета на продолжение разбирательства в суде Стокгольма.

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