Польский Orlen заявил о передаче ему части Ямал — Европы с российской долей
Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается в материале, директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие компанией контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.
Как 27 июня сообщило агентство Bloomberg, британская нефтегазовая компания BP начнёт поставки нефти с месторождений Северного моря польскому энергоконцерну Orlen взамен российской.