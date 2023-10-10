Польский Orlen заявил о передаче ему части Ямал — Европы с российской долей

Польскую часть газопровода Ямал — Европа передадут концерну Orlen.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие компанией контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.

Как 27 июня сообщило агентство Bloomberg, британская нефтегазовая компания BP начнёт поставки нефти с месторождений Северного моря польскому энергоконцерну Orlen взамен российской.