Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Orlen оценили убытки компании в $30 млн ежедневно из-за запрета импорта нефти из России

Короткая ссылка
Крупнейшая польская компания Orlen теряет ежедневно около $30 млн из-за запрета на импорт российской нефти, заявил глава предприятия Даниэль Обайтек.
В Orlen оценили убытки компании в $30 млн ежедневно из-за запрета импорта нефти из России
  • Gettyimages.ru

Он пояснил, что это происходит из-за необходимости использовать альтернативные поставки, которые обходятся дороже примерно на $30 за баррель.

«Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость (отказа поддерживать Россию. — RT), которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России», — сказал Обайтек в интервью Financial Times.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России составили 648 млрд рублей в апреле 2023 года, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 64% ниже аналогичного периода 2022 года.

Также сообщалось, что бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить