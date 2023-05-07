В Orlen оценили убытки компании в $30 млн ежедневно из-за запрета импорта нефти из России

Крупнейшая польская компания Orlen теряет ежедневно около $30 млн из-за запрета на импорт российской нефти, заявил глава предприятия Даниэль Обайтек.

Он пояснил, что это происходит из-за необходимости использовать альтернативные поставки, которые обходятся дороже примерно на $30 за баррель.

«Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость (отказа поддерживать Россию. — RT), которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России», — сказал Обайтек в интервью Financial Times.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России составили 648 млрд рублей в апреле 2023 года, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 64% ниже аналогичного периода 2022 года.

Также сообщалось, что бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.