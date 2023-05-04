Минфин: бюджет России в мае недополучит 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов
- РИА Новости
«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере -8,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния будут пополнять.
По словам Силуанова, Минфин в 2023 году на валовой основе планирует занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасить.