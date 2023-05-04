Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минфин: бюджет России в мае недополучит 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

Короткая ссылка
Бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина России.
Минфин: бюджет России в мае недополучит 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов
  • РИА Новости

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере -8,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния будут пополнять.

По словам Силуанова, Минфин в 2023 году на валовой основе планирует занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить