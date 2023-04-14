Глава Минфина Силуанов не исключил, что ФНБ будет пополняться в будущем

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут пополнять.
Глава Минфина Силуанов не исключил, что ФНБ будет пополняться в будущем
  • РИА Новости

Он объяснил, что если нефтегазовые доходы оказываются ниже планового показателя, то Минфин продаёт правительственные валютные запасы.

«И наоборот, если выше, мы пополняем Фонд национального благосостояния, поэтому эта норма действует автоматически», — цитирует Силуанова ТАСС.

Министр финансов рассказал, что пока в первом квартале текущего года Минфин продавал часть валюты из резервов.

«Если ситуация будет меняться, не исключаю, что мы сможем и пополнять Фонд национального благосостояния», — сказал Силуанов, уточнив, что ФНБ планируют пополнять юанями.

Также министр заявил, что Минфин в 2023 году на валовой основе планирует занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасить.

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