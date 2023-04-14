Силуанов: Минфин в 2023 году на валовой основе займёт 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасит

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что Минфин в 2023 году на валовой основе планирует занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасить.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о возможном уровне роста внутреннего долга.

«Для того чтобы выполнить все наши планы по заимствованиям в этом году, мы на валовой основе займём около 3,5 трлн рублей, около 1 трлн погасим», — цитирует его ТАСС.

Силуанов назвал такие планы вполне реализуемыми.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций. Вместе с этим он призвал сохранить и укрепить рыночные институты в стране.