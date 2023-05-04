Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нефтегазовые доходы России достигли 648 млрд рублей в апреле

Короткая ссылка
Нефтегазовые доходы России составили 648 млрд рублей в апреле 2023 года, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 64% ниже аналогичного периода 2022 года.
Нефтегазовые доходы России достигли 648 млрд рублей в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Минфин.

По данным ведомства, в апреле средняя цена Urals  достигла $58,63 за баррель по сравнению с $47,85 в марте.

Ранее сообщалось, что бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить