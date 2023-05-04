Нефтегазовые доходы России достигли 648 млрд рублей в апреле
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Минфин.
По данным ведомства, в апреле средняя цена Urals достигла $58,63 за баррель по сравнению с $47,85 в марте.
Ранее сообщалось, что бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.