Суд Петербурга постановил взыскать с Europol GAZ $1,5 млрд при нарушении запрета

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с польско-российской компании EuRoPol GAZ более $1,5 млрд в пользу «Газпрома» при нарушении запрета на продолжение разбирательства в суде Стокгольма.

В мае EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» на сумму 6 млрд злотых (более $1,4 млрд).

Петербургский суд постановил взыскать с польской компании более $1,5 млрд в пользу «Газпром экспорта», если она не прекратит разбирательство по делу в суде Стокгольма, передаёт ТАСС.

В октябре стало известно, что польскую часть газопровода Ямал — Европа передадут концерну Orlen.

Отмечалось, что директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие компанией контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A