Суд Петербурга постановил взыскать с Europol GAZ $1,5 млрд при нарушении запрета
- РИА Новости
В мае EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» на сумму 6 млрд злотых (более $1,4 млрд).
Петербургский суд постановил взыскать с польской компании более $1,5 млрд в пользу «Газпром экспорта», если она не прекратит разбирательство по делу в суде Стокгольма, передаёт ТАСС.
В октябре стало известно, что польскую часть газопровода Ямал — Европа передадут концерну Orlen.
Отмечалось, что директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие компанией контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A