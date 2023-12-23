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Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов до июля 2024 года

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Квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов продлена до июля 2024 года. Информация об этом содержится в сообщении, распространённом 23 декабря правительством России.
Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов до июля 2024 года
  • РИА Новости

В документе указывается, что решение о продлении этой квоты было принято в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны необходимого для производства промышленной продукции металла.

«Квота будет действовать до 30 июня 2024 года. Согласно новому постановлению, она составит 600 тыс. т», — говорится в заявлении кабмина.

Ранее стало известно о введении правительством беспошлинного импорта куриного мяса на весь 2024 год.

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