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Путин поддержал идею поднять планку по льготной ипотеке в регионах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.
Путин поддержал идею поднять планку по льготной ипотеке в регионах
  • Gettyimages.ru

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что так Путин ответил, когда один из участников встречи президента России с получателями арктической ипотеки предложил президенту увеличить сумму верхнего потолка по ипотеке.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке.

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