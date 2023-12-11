Путин поддержал идею поднять планку по льготной ипотеке в регионах

Президент России Владимир Путин поддержал идею поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что так Путин ответил, когда один из участников встречи президента России с получателями арктической ипотеки предложил президенту увеличить сумму верхнего потолка по ипотеке.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке.