RT в Telegram
Подпишись

Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке

Короткая ссылка
Министерство финансов России предложило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, подтвердил глава ведомства Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке
  • РИА Новости

«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было «пузырей». Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», — сказал журналистам министр, слова которого приводит ТАСС.

То, что предлагает Минфин, это «элементы стабилизации этого рынка», чтобы «не было каких-то волатильностей в этом секторе», добавил он.

Ранее в Центробанке поддержали увеличение первого взноса по льготной ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить