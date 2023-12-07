Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке

Министерство финансов России предложило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, подтвердил глава ведомства Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было «пузырей». Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», — сказал журналистам министр, слова которого приводит ТАСС.

То, что предлагает Минфин, это «элементы стабилизации этого рынка», чтобы «не было каких-то волатильностей в этом секторе», добавил он.

Ранее в Центробанке поддержали увеличение первого взноса по льготной ипотеке.