Минпромторг Чехии: с октября чешские фирмы начали получать газ из России

Некоторые чешские фирмы с октября начали получать российский газ — импорт из России в октябре составил 1,2% от общего объёма поставок топлива в республику за 2023 год, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.

«Мы не нуждаемся в поставках российского газа в Чехию и без проблем создали запасы на эту зиму без него. Несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять», — сообщил он.

Министр добавил, что импорт российского газа в страны Евросоюза не попадает под санкции, так как ряд стран всё ещё не могут без него обойтись.

Ранее замминистра промышленности Чехии Рене Недела заявил, что Чехия поддержит просьбу Словакии о продлении разрешения ЕС на импорт российского топлива во избежание резкого подорожания нефтепродуктов.

До этого глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Словакия намерена выступить против включения российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций Запада в отношении России.

Министр подчеркнул, что словацкие АЭС на текущий момент не могут перейти на топливо, которое будет альтернативой российскому.