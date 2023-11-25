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LN: Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российского топлива

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Чехия поддержит просьбу Словакии о продлении разрешения ЕС на импорт российского топлива во избежание резкого подорожания нефтепродуктов, пишет газета Lidové noviny.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из эмбарго или только обратится, Чешская Республика её поддержит», — приводит РИА Новости слова замминистра промышленности Чехии Рене Недела.

Авторы публикации отметили, что в случае ввода ограничений цены на топливо резко возрастут, и заправки в Чехии столкнутся с проблемами снабжения, а поставщики вынуждены будут искать другие источники импорта.

В газете подчеркнули, что Россия закрывает потребности Чехии на 60% по нефтепродуктам.

Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Словакия намерена выступить против включения российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций Запада в отношении России.

Министр подчеркнул, что словацкие АЭС на текущий момент не могут перейти на топливо, которое будет альтернативой российскому.

До этого представитель Еврокомиссии заявил, что в 12-й пакет санкций ЕС войдут меры против третьих стран за обход ограничений.

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