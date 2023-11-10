Дефицит внешней торговли Украины увеличился за год в три раза

Государственная таможенная служба Украины опубликовала данные, согласно которым дефицит внешней торговли страны увеличился за год в три раза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Согласно имеющимся данным, в январе — октябре на украинскую территорию импортировали товаров на $52,2 млрд, в это же самое время украинский экспорт составил $29,8 млрд. В итоге дефицит внешней торговли достиг отметки $22,4 млрд.

Вместе с этим за аналогичный период 2022 года импорт товаров оценивался на сумму $44,1 млрд, а экспорт — $36,9 млрд, то есть в прошлом году дефицит был на уровне $7,2 млрд.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.