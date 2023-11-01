Миллер: деловые круги Запада предпочли бы вернуть газовые потоки из России
Об этом Миллер сказал на Петербургском международном газовом форуме.
«Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись», — цитирует его РИА Новости.
Миллер подчеркнул, что тенденцию к тому, что страны Запада больше потребляют, чем добывают, никогда не переломить.
Ранее Миллер заявил, что «Газпром» чувствует себя абсолютно уверенно, компания исполняет обязательства и в экономическом плане сильна так же, как прежде.