RT в Telegram
Подпишись

Миллер: деловые круги Запада предпочли бы вернуть газовые потоки из России

Короткая ссылка
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что деловые круги в ряде западных стран предпочли бы вернуть газовые потоки из России.

Об этом Миллер сказал на Петербургском международном газовом форуме.

«Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись», — цитирует его РИА Новости.

Миллер подчеркнул, что тенденцию к тому, что страны Запада больше потребляют, чем добывают, никогда не переломить.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» чувствует себя абсолютно уверенно, компания исполняет обязательства и в экономическом плане сильна так же, как прежде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить