Миллер: деловые круги Запада предпочли бы вернуть газовые потоки из России

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что деловые круги в ряде западных стран предпочли бы вернуть газовые потоки из России.

Об этом Миллер сказал на Петербургском международном газовом форуме.

«Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись», — цитирует его РИА Новости.

Миллер подчеркнул, что тенденцию к тому, что страны Запада больше потребляют, чем добывают, никогда не переломить.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» чувствует себя абсолютно уверенно, компания исполняет обязательства и в экономическом плане сильна так же, как прежде.