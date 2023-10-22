Миллер: «Газпром» в экономическом плане так же силён, как и прежде

«Газпром» чувствует себя абсолютно уверенно, компания исполняет обязательства и в экономическом плане сильна так же, как прежде. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Паву Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Журналист спросил Миллера, как компания смотрит в будущее после попыток Запада нанести российской стороне ущерб.

«Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надёжно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — ответил Миллер.

Он также сообщил, что «Газпром» по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объёмы газа в ближайший осенне-зимний период.